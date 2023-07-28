Продажи немецкого концерна BASF упали на четверть

Продажи германского химического гиганта BASF во втором квартале текущего года упали на 24,7% в годовом исчислении и составили 17,3 млрд евро, следует из финансового отчета компании.

Причиной падения компания называет непростую рыночную ситуацию, в частности, снижение спроса на продукцию BASF почти во всех отраслях промышленности, кроме автомобилестроения.

Чистая прибыль составила 499 млн евро по сравнению с 2,1 млрд евро во втором квартале прошлого года.

Концерн включает режим экономии. Финансовый директор компании Дирк Эльверман заявил, что BASF планирует ежегодно сокращать фиксированные расходы на 1 млрд евро.

BASF рассчитывает продать во втором полугодии продукции на 73-76 млрд евро. Предыдущие прогнозы варьировались в диапазоне 84-87 млрд евро.