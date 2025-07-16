Продажи средств для похудения резко взлетели в России
«Известия»: Россияне бросились сметать с полок препараты для похудения
Фото: [Поликлиника в селе Петровское после капремонта/Медиасток.рф]
В январе–марте 2025 года продажи препаратов для снижения веса на основе активных веществ семаглутид и тирзепатид в России увеличились в шесть раз, пишет издание «Известия» со ссылкой на информацию Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).
Сообщается, указанные препараты для похудения пользуются большой популярностью среди российского населения. В денежном эквиваленте рост составил 5,5 раза.
«В России выросли продажи препаратов для похудения с действующими веществами семаглутид и тирзепатид. В первом квартале 2025 года в России таких препаратов было продано в шесть раз больше, чем за аналогичный период 2024 года», — приводится в материале издания.
Доход от продажи этих продуктов составил уже порядка 5 млрд руб. Особенно активно их покупают весной, когда люди начинают готовиться к летнему сезону.
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