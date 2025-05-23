Диетолог Соломатина назвала препарат, позволивший жене Цекало так похудеть

Супруга Александра Цекало в последнее время поражает своей худобой. Многие полагают, что у Дарины Эрвин анорексия. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что могло стать причиной. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

По ее словам, стремительное уменьшение веса, наблюдаемое у Эрвин, вряд ли связано со сменой рациона. Быстрое похудение связано с искусственным процессом снижения веса. Вероятнее всего, супруга телеведущего тоже решила испытать на себе известный препарат для диабетиков «Оземпик», позволивший ей весьма быстро экстремально похудеть.

Медик подчеркнула, что при этом неестественный способ сброса веса чреват негативными последствиями для здоровья. К тому же у указанного препарата имеются побочные эффекты, которые связаны в том числе с возвращением килограммов, если пациент прекращает курс уколов «Оземпика».

По ее мнению, также у Эрвин могут возникнуть проблемы с органами зрения, что также является одним из побочных эффектов препарата.

Ранее эндокринолог Калинчев пояснил популярность «Оземпика».