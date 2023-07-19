Продолжается прием заявок на участие в Акселераторе для потенциальных исполнителей соцзаказа

Принять участие в мероприятии могут собственники социальных предприятий, которые ведут деятельность от 1 года на территории одного из регионов апробации 189-ФЗ, являются действующими негосударственными исполнителями социального заказа или планируют включение в реестр исполнителей услуг по социальному сертификату.

Чтобы принять участие в программе, нужно до 25 июля заполнить заявку на этом сайте.

Программа будет реализована в два этапа. Первый – Преакселератор. В его рамках пройдет трехдневный обучающий интенсив «О социальном заказе». Второй этап – Акселератор. В его рамках участников ждут три месяца модульного обучения особенностям работы с социальным заказом, инструментам систематизации и развития бизнеса, навыкам управления и оценки социального эффекта предприятия с персональными бизнес-трекерами и тьюторами.

Также участники могут рассчитывать на постакселерационное сопровождение в течение года.