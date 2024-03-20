Продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Символы евразийской интеграции»

Продолжается прием заявок на участие в конкурсе совместных масштабных высокотехнологичных и гуманитарных проектов «Символы евразийской интеграции».

Конкурс организует АНО «Агентство стратегических инициатив» совместно с Евразийской экономической комиссией. Прием заявок на него длится до 30 апреля на официальном сайте мероприятия.

Цель конкурса — поиск проектов, обладающих новизной, технологичностью, конкурентоспособностью, реализация которых осуществляется с участием представителей нескольких стран на территории евразийского региона и обеспечивает значимый социальный, экономический и технологический эффекты.

Принять участие в конкурсе могут стать коммерческие и некоммерческие организации и объединения, органы власти и местного самоуправления, государственные учреждения, физические лица.

Заявки принимаются по восьми номинациям: «Технологии базовых отраслей»; «Транзитный потенциал»; «Технологический суверенитет»; «Цифровые платформенные решения»; «Новый технологический уклад»; «Человеческий капитал»; «Евразийский туризм»; «Финансовая инклюзивность».