Продукцию 80 компаний из 30 регионов РФ представили на фестивале-ярмарке в Абу-Даби

Свою продукцию на фестивале-ярмарке «Сделано в России» в Абу-Даби представили 80 компаний из 30 регионов РФ. Мероприятие проводится с 21 по 25 февраля на набережной Яс-Бэй при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).

Около половины производителей-участников представляют на ярмарке продукты питания. Это кондитерские изделия, бакалея, мясная и молочная продукция, напитки, морепродукты, овощная и масложировая продукция. Например, посетители могут приобрести веганские батончики от московского производителя и овощные консервы из Подмосковья. Также на фестивале представлена косметика и парфюмерия от 13 брендов в специальном бьюти-корнере, сувенирная продукция и одежда.

Посетители мероприятия могут посетить дегустации и мастер-классы по приготовлению национальных арабских и русских блюд из российских продуктов. Кроме того, организована детская игровая площадка от московского производителя «Лебер», представлены световые фигуры от компании «Сад Радости» из Волгоградской области. Для любителей активного отдыха также работает VR-зона от смоленской компании «Лазертаг».

Помимо этого, жители и гости Абу-Даби смогут увидеть выступления творческих коллективов из России, посетить показы мультфильмов от отечественных студий, а также ознакомиться с работами цифровых художников на выставке Digital Art Russia от платформы «Простор» от VK.

В течение ярмарки предприниматели проведут переговоры с потенциальными партнерами, в числе которых дистрибьюторы и трейдеры, отраслевые ведомства, деловые ассоциации, представители свободных экономических зон ОАЭ. Будут обсуждаться совместные проекты и поставки в Эмираты и страны MENA строительных материалов и мебели, решений для городской инфраструктуры и ИТ, а также продуктов питания и косметики. Возможности сотрудничества с российскими предприятиями обсудят более 60 контрагентов.