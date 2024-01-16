Продукты из Подмосковья можно купить в магазинах ДНР, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Ранее в Тельмановском и Новоазовском районах открылись два продуктовых отделения «Сделано в Подмосковье».

В Тельмановский поставляется два десятка позиций. В основном это детское питание и смеси, средства для ухода за малышами. В Новоазовском районе представлено свыше тридцати позиций. Это напитки, консервы, бакалея и джемы.

По словам зампреда областного правительства — главы Минсельхозпрода региона Владислава Мурашова, в первую неделю наступившего года владельцам магазинов в ДНР направили новые коммерческие предложения от подмосковных производителей.

В министерстве отметили, что скидка на товары из Подмосковья составила от 35% до 60% от розничной цены.