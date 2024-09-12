Проект «Национальный код России» стартовал в стране

АНО «Центр реализации национальных проектов» в рамках содействия нацпроектам реализует проект «Национальный код России». Он направлен на оказание поддержки предпринимателям, работающим в сфере ремесел и народных промыслов.

Проект представляет собой систему добровольной сертификации, которая подтверждает качество товаров, произведенных отечественными предприятиями. Особое внимание уделяется производителям, чья деятельность связана с культурным наследием России, и малым предприятиям.

Предприниматели, которые успешно пройдут сертификацию, получат знак «Национальный код России». Он станет гарантом качества и соответствия продукции национальным стандартам.

Проект «Национальный код России» является важной частью нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», так как позволяет субъектам МСП получить дополнительную поддержку в виде сертификации и продвижения продукции.

Подробная информация представлена на сайте проекта.