Проект «Цифровые индикаторы риска» стартует в Подмосковье в этом году

Проект «Цифровые индикаторы риска» стартует в строительном надзоре региона в четвертом квартале текущего года. Он позволит оптимизировать работу инспектора, исключить ошибки и обеспечить автофиксацию всех срабатываний индикаторов риска. Об этом рассказали в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Запуск проекта анонсировал глава ведомства Артур Гарибян. Отмечается, что в его рамках факт срабатывания индикатора риска будет определяться в информационной системе контрольного органа. После этого будет создаваться цифровая карточка индикатора, и система будет анализировать, нужно ли проводить проверку.

Гарибян также рассказал о результатах внедрения в регионе уникальных цифровых практик в строительном надзоре, темпах и результатах строительства, работе Центра содействия строительству. Сейчас на сопровождении центра находится более 3,3 тысячи проектов. С начала года при сопровождении центра было выдано 750 разрешений на возведение объектов. С их запуском число рабочих мест в регионе увеличится на шесть тысяч.