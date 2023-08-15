Профессиональную косметику планируют производить в подмосковной Дубне

Производственный комплекс по производству косметических средств для волос построят в Дубне. Об этом сообщили в региональном Министерстве жилищной политики.

Отмечается, что ведомство уже выдало разрешение на строительство третьей и четвертой очередей завода. ООО «ПОЛЕКС БЬЮТИ» планирует инвестировать в данный проект пятьсот пятьдесят миллионов рублей.

Ожидается, что общая площадь застройки составит чуть более пяти тысяч семисот квадратных метров. Мощность нового корпуса позволит в 3 раза увеличить объем производства изделий для профессионального ухода — от 7 до 10 миллионов в месяц. Будет создано более шестидесяти рабочихмест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что около 40 процентов обращений бизнеса касаются предоставления участка земли.