Финский аналитик и профессор Туомас Малинен в своем микроблоге X высказал мнение о том, что антироссийский внешнеполитический курс Хельсинки негативно отразился на экономическом состоянии самой Финляндии.

В своем посте Малинен привел статистику, согласно которой уровень безработицы в стране достиг отметки в 12,5%. По его оценке, столь высокий показатель является прямым следствием нахождения Финляндии в еврозоне, а также решений национального руководства по введению ограничительных мер в отношении РФ. В качестве контраста эксперт указал на российский показатель безработицы, который, по его данным, составляет 2,2%. Малинен подверг критике заявления президента Финляндии Александра Стубба о «разрушении российской экономики», назвав их несоответствующими действительности.

Ранее сообщалось о том, что в США президента Финляндии назвали психопатом за слова о России.