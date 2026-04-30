«Стоит и точка»: российских мужчин охватила эпидемия «волшебного» меда с сомнительным эффектом

Кузбасс охватила странная эпидемия. Десятки объявлений о продаже «чудодейственного» меда заполонили популярные площадки. Продавцы обещают превратить обычного мужчину в BMW X6 на пустой трассе, а проблему решить одной ложкой. Цены кусаются — маленькая баночка (180 граммов) доходит до 2400 рублей, а большая (360 граммов) стоит практически в два раза дороже. Но кузбассовцы, как завороженные, выкладывают кровные, забывая о врачах и здравом смысле. Корреспондент «Онлайн-журнала Сибдепо» разбирался, кто стоит за «мужским» медом и чем это может обернуться для здоровья.

На кемеровских досках объявлений — настоящий маркетинговый бедлам. Продавцы «мужского меда» соревнуются в креативности, обещая клиентам буквально все. Вот лозунг «Для мужиков, а не для мальчиков», вот «Станет как кирпич. Проверено», «Режим мужика вкл», «Мед тихой уверенности» и «Мед состояния силы». Апофеозом маркетинговой фантазии стал продукт с дерзким названием «Стоит и точка». Никаких «возможно», «вероятно» или «при регулярном применении». Просто и без аллегорий.

Одни продавцы делают ставку на автомобильную тематику — «Мужской мед SPORTLINE» позиционируется для тех, кто «не на гибриде, а на V8». Другие уходят в эзотерику и народную медицину — «Мед, что заряжает на день», по их словам, собран из трав шаманом, травником и «опытным дедом». В составе — женьшень, лимонник, саган-дайля, прополис и еще полдюжины ингредиентов. В общем, не мед, а аптечный склад в одной банке.

Спрос рождает предложение. Жители Кузбасса «подсели» на продукт давно, по словам продавцов. Некоторые покупают банку каждый месяц, некоторые пользуются годами. Причем в числе клиентов — не только мужчины, но и женщины, примерно 60 на 40%. Спрос не падает, ассортимент растет, а конфиденциальная доставка гарантирует анонимность. При этом на сайтах полно негативных отзывов от тех, кто так и не увидел волшебства в штанах и не только.

Что думают врачи

Медики смотрят на «медовый бум» с ужасом. Врач-терапевт из Кемерова, опрошенный Сибдепо, заявил: заявления о том, что мед способен решить проблемы с потенцией, — чистый маркетинг. Нет ни одного научного исследования, подтверждающего эффективность подобных смесей. Мед с добавками — это биологически активная добавка, которая не проходит строгих клинических испытаний.

Главная опасность в другом. В таких продуктах часто находят скрытые компоненты — силденафил или тадалафил (препараты для лечения эректильной дисфункции). Человек не знает дозировку, не контролирует прием. А это прямой путь к резкому падению давления, проблемам с сердцем, несовместимым с жизнью взаимодействиям с другими лекарствами. Если человек принимает нитроглицерин от стенокардии, а потом запивает ложку «мужского меда» кофе, риск коллапса возрастает многократно. Плюс — риск аллергии на десяток растительных компонентов.

Что добавит уролог

Кемеровский врач-уролог подчеркивает: мед не лечит эректильную дисфункцию. Никакие экстракты трав и броские названия не превращают его в лекарство. Самое страшное, что люди откладывают визит к врачу, надеясь на «волшебную ложку».

А ведь проблемы с потенцией часто сигнализируют о серьезных заболеваниях — диабете, атеросклерозе, гормональных нарушениях, сердечно-сосудистых патологиях. Пока человек лечится медом, основная болезнь прогрессирует. Диабет без контроля сахара ведет к потере зрения, атеросклероз — к инфаркту, гормональный сбой — к ожирению и депрессии. И все это на фоне ложной уверенности, что «мед помогает».

Что в итоге

Врачи дают простой совет: если беспокоят проблемы с потенцией — идти к врачу, а не к продавцу меда. Только специалист поможет найти причину и подобрать безопасное лечение. А мед… Мед можно есть просто так — с чаем, без «спортивных режимов» и «состояний силы». Он и без этого вкусный, полезный и безопасный. Если, конечно, нет противопоказаний и аллергии. Но надеяться на «чудо» в банке с кричащей этикеткой — как минимум рискованно, как максимум — смертельно опасно.

