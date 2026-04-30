«Лучше пропустить перекус»: диетолог назвал сосиски в тесте вреднейшим фастфудом для россиян

Миллионы россиян, перекусывающих на бегу сосиской в тесте, рискуют не только фигурой, но и здоровьем. Врач-эндокринолог Антон Поляков назвал этот фастфуд самым вредным вариантом перекуса — и посоветовал вообще пропускать еду, чем есть такую «бомбу». Об этом сообщает «Lenta.ru».

Сосиска в тесте — любимое лакомство в киосках и фуд-кортах. Но диетолог не оставил от него камня на камне. По словам врача, организм не получает от этого блюда ровно ничего полезного. Ни от теста, ни от сосиски. А вот калорийность зашкаливает.

«Лучше пропустить перекус, чем питаться такой пищей», — заявил Поляков. Особую опасность представляют жареные варианты: масло добавляет канцерогенов и пустых калорий. Если уж совсем невмоготу, врач советует выбрать сосиску, запеченную в духовке, — это чуть менее вредно. Но даже такой компромисс не делает блюдо полезным.

Эндокринолог подчеркнул: регулярное употребление сосисок в тесте ведет к набору лишнего веса. Высокая калорийность при отсутствии питательной ценности — прямая дорога к ожирению, проблемам с сердцем и диабету. Особенно если перекусывать на бегу, не контролируя порции.

Ранее ученые нашли в популярном чае компоненты, опасные для зубов и щитовидки.