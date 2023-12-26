Прогноз: к 2026 году Германия утратит статус третьей экономики мира

Германия к 2026 году может утратить статус третьей экономики мира из-за замедления темпов роста, пишет The Times со ссылкой на доклад лондонского Центра экономических и бизнес-исследований.

По мнению аналитиков, третью строчку после США и КНР займет Япония. Германия же к 2027 году будет уступать и Индии.

Британская экономика в настоящее время на треть меньше, чем у ФРГ, но в ближайшие 15 лет она существенно сократит отставание от Германии и уйдет в отрыв от Франции.

Что касается России, в настоящее время она занимает восьмое место. Эксперты предполагают, что в следующем году она может выпасть из первой десятки, правда, оговариваются, что прогноз в отношении России ненадежен.