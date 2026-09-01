Раскопки в Галиче переписали историю: вместо крепости XII века нашли цитадель XV века с деньгой Василия Темного

Археологи из Института археологии РАН после раскопок в Галиче пересмотрели устоявшиеся представления об укреплениях этого древнерусского города — оказалось, что мощные валы на Балчуге были построены не в XII веке, как считалось ранее, а в середине XV века, и служили цитаделью во время междоусобной войны между Василием Темным и Дмитрием Шемякой, а не оборонительным поясом домонгольского города. Об этом сообщает Институт археологии РАН.

Исследования, проведенные на Нижнем и Верхнем городищах в урочище Балчуг, завершились сенсацией. Специалисты Института археологии РАН обнаружили, что мощные укрепления, которые раньше относили к домонгольскому периоду (XII век), на самом деле были возведены значительно позже — между 1447 и 1450 годами. К такому выводу ученых привел анализ находок: среди них не оказалось предметов домонгольского времени, зато нашлись артефакты XIV–XV веков.

Среди ключевых находок — фрагменты средневековой керамики, навесной замок, фигурная поясная накладка, граненый бронебойный наконечник стрелы и серебряная монета — деньга великого князя Василия Темного, отчеканенная в 1447–1449 годах. Это прямо указало на время строительства укреплений. Как пояснила сотрудник экспедиции Мария Курятникова, следы домонгольской жизни в Галиче, вероятно, нужно искать в другом месте — возможно, под застройкой современного города. А укрепления на Балчуге были не крепостью, а цитаделью, игравшей важную роль в битве 1450 года, где войско Шемяки было разбито московской ратью. После этого поражения Шемяка бежал в Новгород, а укрепления утратили свое значение.



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