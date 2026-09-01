На Байкале нашли магнитную аномалию, которую ученые не могут объяснить

Ученые Института солнечно-земной физики СО РАН обнаружили в районе острова Ольхон необычно сильное магнитное поле, происхождение которого пока остается загадкой — предварительная версия связывает аномалию с глубинными процессами в земной коре Байкальской рифтовой зоны. Об этом сообщает «Байкал Медиа Консалтинг»

Специалисты Института солнечно-земной физики СО РАН совместно с коллегами из Геофизического центра РАН и Института физики Земли провели магнитную съемку труднодоступных участков Ольхона. Использование беспилотников позволило заглянуть туда, куда раньше добраться было сложно. Итог — обнаружение аномалии неизвестного происхождения, которая по интенсивности выделяется на фоне окружающих пород.

Ученые уже знают, что Ольхон находится в Байкальской рифтовой зоне, где сталкиваются литосферные плиты и регулярно происходят землетрясения. Однако объяснить, почему именно здесь поле так сильно отличается от нормы, они пока не могут. Собранные данные сейчас обрабатывают и интерпретируют. В планах — определить, связана ли аномалия с процессами в глубине Земли, или же причина лежит на поверхности.

Это не первое подобное исследование в регионе. Ранее ученые изучали подводный Академический хребет и Байкало-Хубсугульский разлом. Но нынешняя находка может оказаться ключом к пониманию того, как устроена земная кора под озером.



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