«Мы предупредим»: Зеленский пригрозил сделать авиаполеты в России опасными

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с угрозой в адрес авиакомпаний, использующих воздушное пространство России. В своем Telegram-канале он заявил, что украинские беспилотники делают российское небо «полностью опасным», и пообещал предупредить перевозчиков, страховщиков и международные структуры. Об этом пишет «Газета.ру» .

Владимир Зеленский призвал все авиакомпании, летающие над Россией, отказаться от таких маршрутов. По его словам, украинские дроны делают воздушное пространство страны опасным, и Киев намерен официально предупредить перевозчиков и страховщиков.

«Важно, чтобы это услышали соответствующие авиакомпании, которые летают сейчас в аэропорты прежде всего Москвы, Петербурга и на другие ключевые российские направления. Министерство иностранных дел Украины и наши соответствующие институты дадут полную информацию международным структурам относительно опасностей в российском небе», — сказал он.

При этом украинский президент утверждает, что Киев не угрожает гражданским самолетам, однако удары дронами нацелены на гражданскую инфраструктуру. В июле он уже заявлял о необходимости применения ВСУ до тысячи беспилотников в сутки.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призывы Зеленского увеличить число ударов до тысячи в день показательными — они демонстрируют реальное отношение Киева к миру, подчеркнула она. Москва ранее неоднократно указывала на опасность использования беспилотников вблизи гражданских объектов.