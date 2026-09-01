Охотник на шпионов из ФБР раскрыл правду о детекторе лжи

Отставной агент ФБР с 25-летним стажем Джо Наварро, специалист по выявлению иностранных шпионов, заявил, что детектор лжи на самом деле не определяет обман — прибор фиксирует лишь реакцию на слова, а его показания не признаются Национальной академией наук США и не могут использоваться в суде, однако главный секрет полиграфа в том, что допрашиваемые верят в его всесильность. Об этом сообщает LADbible Stories.

В подкасте LADbible Stories Наварро, который 25 лет проработал «охотником на шпионов», рассказал, что большинство людей не знают главного: полиграф не способен выявить ложь, он лишь регистрирует физиологические реакции на определенные слова. При этом Национальная академия наук США уже давно не признает показания детектора лжи заслуживающими доверия, и они не принимаются в суде. Проблема усугубляется тем, что даже при идеальном раскладе невозможно сказать с точностью, солгал человек или нет.

По словам Наварро, настоящая сила полиграфа не в его точности, а в психологическом воздействии на допрашиваемого. Следователь может сказать: «Машина показывает, что вы врете» — и большинство людей «покупаются» на это, начиная сдавать позиции. При этом сам бывший агент признался, что его опыт показывает: допрос с использованием полиграфа может быть абсолютно бесполезным.



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