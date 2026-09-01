Беременная блогерша умерла в муках после издевательств знакомых

В Индии в больнице Чандигарха скончалась 28-летняя блогерша Манджит Каур — спустя почти два месяца после того, как двое знакомых похитили ее, избили, привязали к дереву и подожгли. Об этом пишет Tribune India.

Нападение на Манджит Каур произошло 3 июля. По данным полиции, двое знакомых похитили блогершу, жестоко избили, привязали к дереву и подожгли. С тяжелыми ожогами — около 40–45% тела — ее доставили в больницу. 5 августа женщина пришла в сознание, но спустя три недели, несмотря на усилия врачей, скончалась.

Мать погибшей написала заявление в полицию. Начальник полиции Чандигарха Канвардип Каур подтвердил, что дело возбуждено по статьям о похищении и убийстве. Расследование продолжается.

Тем временем версия произошедшего остается неоднозначной. Врачи диагностировали ожоговую травму, объяснив ее утечкой газа из баллона. Однако родственники настаивают на умышленном поджоге и требуют тщательного расследования.

По данным The Indian Express, на момент смерти Каур была беременна на седьмой неделе, что добавляет трагедии особую остроту. Полиция устанавливает всех причастных к преступлению.