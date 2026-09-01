Блогеры советуют не мыться ради феромонов: врач назвала последствия, которые ждут поклонников грязного тела

Врач-дерматовенеролог Ольга Журавлева развенчала популярный среди блогеров миф о том, что отказ от мытья усиливает выработку феромонов и делает человека привлекательнее — по ее словам, вместо внимания противоположного пола любители грязной кожи рискуют заработать фолликулит, дерматит и угревую сыпь. Об этом сообщает РИАМО.

Специалист назвала феромон-максинг опасным заблуждением. Она пояснила, что феромоны не накапливаются на поверхности кожи, а их запах не зависит от степени загрязнения. Напротив, отказ от гигиены создает благоприятную среду для размножения бактерий и грибков, в том числе условно-патогенных. В результате можно столкнуться с контактным дерматитом, фолликулитом, грибковыми инфекциями и обострением акне, особенно на спине и других участках с высокой плотностью сальных желез.

Журавлева подчеркнула, что настоящая привлекательность начинается не с феромонов, а с базового уважения к себе и окружающим. А это, в первую очередь, регулярная гигиена, здоровая кожа и ухоженность.



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