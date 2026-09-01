Кардиолог назвал самый недооцененный продукт для сердца

Кардиолог Франческо Ло Монако заявил, что один из самых простых и доступных овощей может оказывать поразительное влияние на сердечно-сосудистую систему, помогая сосудам расслабляться, снижать давление и поддерживать эластичность артерий, но при этом он не заменяет лекарства и требует комплексного подхода к питанию. Об этом сообщает HuffPost.

В интервью HuffPost врач объяснил, что нитраты, содержащиеся в этом овоще, превращаются в организме в оксид азота, который расширяет сосуды, улучшает кровообращение и может способствовать снижению артериального давления. Особенно он подчеркнул способность продукта улучшать работу сердечной мышцы после нарушения кровоснабжения.



При этом Ло Монако предостерег от восприятия овоща как панацеи: он не заменяет лекарства и сам по себе не защищает от сердечных заболеваний. Для здоровья сердца врач рекомендовал придерживаться сбалансированного рациона и регулярно есть овощи и фрукты, а также включать в меню листовую зелень, сельдерей, бананы и клубнику — они тоже являются источниками полезных нитратов.



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