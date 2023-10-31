Программа наставничества для предпринимателей стартует в Подмосковье

Акселерационная программа наставничества 2.0. для предпринимателей стартует в Подмосковье на текущей неделе. Как сообщили в Мининвесте региона, она продлится до конца ноября.

Принять участие в программе могут представители МСП. Для них проведут обучающие вебинары и встречи, на которых расскажут об особенностях продаж, создания бренда, управления командой.

В последние дни программы состоятся презентации проектов участников. Авторам трех лучших проектов вручат памятные призы и грамоты.

Для участия в программе нужно зарегистрироваться на этом сайте. Прошедшие отбор участники будут приглашены на стартовую онлайн-встречу и затем распределены по группам с наставниками.