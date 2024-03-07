Программу импортозамещения «Земля за 1 рубль» продлили в Подмосковье на текущий год

В Подмосковье продлили действие льготной программы для импортозамещения «Земля за 1 рубль» на 2024 год. Об этом сообщает пресс-служба Московской областной Думы.

Отмечается, что соответствующее постановление подписали в региональном правительстве в связи с решением на федеральном уровне продлить полномочия регионов по предоставлению льготных арендных ставок.

Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава государства всегда подчеркивает важность развития в стране импортозамещения и данная программа крайне важна для реализации этих целей в том числе в подмосковном регионе.

«Законом определены 29 отраслей импортозамещения и на сегодня перед нами стоит задача максимально поддерживать эти отрасли, и ключевой мерой здесь является предоставление земли на льготных условиях. На территории Московской области согласовано предоставление 165 земельных участков площадью свыше 6,2 миллиона квадратных метров», — рассказал Брынцалов.

Всего на данный момент в регионе реализуется более 270 импортозамещающих проектов, из них 21 был реализован в 2022 году, 55 — в 2023-ем. Суммарный размер инвестиций составляет 63,5 миллиарда рублей.