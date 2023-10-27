Производитель химических реактивов построит административный корпус в Подмосковье

Ведущий российский производитель химических реактивов и особо чистых химических веществ «ЭКОС-1» планирует возвести новый административный корпус в Богородском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства жилищной политики.

Отмечается, что данный проект уже поступил на сопровождение к персональному менеджеру ЦСС. Объем инвестиций в строительство составит порядка семидесяти пяти миллионов рублей.

При этом новое здание войдет в состав уже действующего химического завода. В помещении оборудуют рабочее пространство для персонала и руководящего состава фирмы. Также запроектирована зона отдыха и кухня. Площадь объекта составит более 1,2 тысячи квадратных метров.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил планы по сотрудничеству с Первым заммэра Чунцина Ченом Мингбо.