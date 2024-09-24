Производитель носков из Раменского получил поддержку Гарантийного фонда Подмосковья

Производитель вязаных и трикотажных чулочно-носочных изделий из Раменского получил поддержку Гарантийного фонда Подмосковья, что позволит компании расширить производство. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, компания «БАРТЕКС» получила поручительство размером десять миллионов рублей. Таким образом, предприятие сможет оформить кредит на двадцать миллионов рублей.

Кредитные средства будут направлены на модернизацию производства и закупку нового оборудования. Все это позволит предприятию расширить ассортимент продукции.