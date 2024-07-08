Производитель сладостей и снеков планирует реконструировать производство в подмосковном Подольске

При сопровождении менеджеров Цента содействия строительству Московской области производитель сладостей и снеков получил разрешение на реконструкцию существующего здания в Подольске от Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Известно, что реализация проекта будет осуществляться в два этапа. Первый этап включает в себя реконструкцию существующего здания площадью почти тринадцать тысяч квадратных метров и строительство двух пристроек.

А уже в ходе второго этапа к существующему производственно-складскому корпусу пристроят еще один, четырехэтажный. В нем будут хранить и обрабатывать сырье для последующего производства сладостей и снеков. Здесь также установят линии производства джема и шоколада. Завершить первый этап реконструкции планируют уже через год, в июле 2025.