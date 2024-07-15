Производитель соусов из Подмосковья запустил новую линию по производству продукции в упаковке дой-пак

На заводе по выпуску продуктов питания ООО «Европродукт», работающего в индустриальном парке «Лыткарино», запущена новая линия по производству продукции в упаковке дой-пак. Об этом заявили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Инвестиции в проект составили более 20 миллионов рублей. Новая производственная линия запущена благодаря льготному займу подмосковного Фонда развития промышленности, предоставленного компании под 2% годовых на 5 лет.

«Благодаря новому оборудованию наш завод начал выпуск продукции в новом формате. Производительность соусов в упаковках дой-пак на новой линии составляет 480 литров час, что эквивалентно 1920 упаковкам в час или же 32 упаковкам в минуту», — рассказал управляющий партнер компании Андрей Белянин.

В дой-паках объемом 250 мл выпускают самые популярные соусы из продуктовой линейки Tamaki: «Сырный», «Спайси», «Барбекю», «Бургерный», соусы для шаурмы, гриля и с огурцом. Внедрение нового формата упаковки производители объясняют удобностью ее транспортировки и хранения.