Производитель жалюзи запустил собственное производство станков в Раменском

Компания «Фирма «Калита», которая выпускает в Раменском жалюзи и рулонные шторы, запустила собственное производство станков для своих же цехов. Об этом рассказали в Мининвесте Подмосковья.

Производство штор запустили осенью позапрошлого года. Сейчас на предприятии работают полторы сотни человек. Общий объем инвестиций в реализацию проекта превысил полмиллиарда рублей.

Реализовать проект комплекса FOROOM удалось при поддержке Корпорации развития региона. По словам гендиректора КРМО Владимира Слипенькина, предприятие производит свыше семисот тысяч изделий в год. Ввод нового оборудования позволит увеличить объемы производства. Также в планах – начать производить деревянные жалюзи.

«Подобные изделия в России производят лишь несколько компаний, из-за своей высокой стоимости они являются недоступными для многих. «Фирма «Калита» планирует этот стереотип разрушить, сделав из деревянных жалюзи товар массового спроса за минимальные деньги», – добавил он.

На предприятии максимально автоматизировали процессы. Это позволяет избежать неточностей, а также минимизировать затраты на производство продукции. Помимо этого, на заводе используется ПО, благодаря которому можно применять автоматизированный безбумажный способ вывода заданий на станки.