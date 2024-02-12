Производственно-складские площади планируют увеличить в индустриальном парке «Есипово»

«В общей сложности на территории индустриального парка „Есипово“ будет реализовано более 150 тыс. кв. метров. Весной этого года будет введена в эксплуатацию третья очередь и уже в этом году стартует строительство четвертой очереди. Сразу после реализации этого проекта, инвестор приступит к строительству пятой очереди», — рассказал и. о. гендиректора Корпорации развития Московской области Александр Федоров.