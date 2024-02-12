Производственно-складские площади планируют увеличить в индустриальном парке «Есипово»
Фото: [Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки МО]
Крупнейший подмосковный застройщик коммерческой недвижимости в формате «Подмосковье индастриал», холдинг «Строительный Альянс», принял решение увеличить производственно-складские площади в индустриальном парке «Есипово». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Отмечается, что соглашение о реализации пятой очереди проекта было подписано между инвестором и Корпорацией развития Московской области (КРМО). Объем инвестиций в проект в Солнечногорском городском округе составит более двух с половиной миллиардов рублей. На новой площадке будет создано порядка 500 рабочих мест. Предприниматели смогут приобрести или взять в аренду полностью готовые помещения для ведения производственной деятельности.
«В общей сложности на территории индустриального парка „Есипово“ будет реализовано более 150 тыс. кв. метров. Весной этого года будет введена в эксплуатацию третья очередь и уже в этом году стартует строительство четвертой очереди. Сразу после реализации этого проекта, инвестор приступит к строительству пятой очереди», — рассказал и. о. гендиректора Корпорации развития Московской области Александр Федоров.
Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.