Производственно-складской комплекс для нового резидента построят в индустриальном парке «iЩелково»

Порядка тридцати с половиной миллионов рублей вложат в строительство на территории индустриального парка «iЩелково» планируется строительство производственно-складского комплекса для нового резидента. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Согласно проекту, появится здание площадью три тысячи квадратных метров. В нем планируется размещение производства и склада для хранения продукции будущего резидента. Управляющая компания парка проведет необходимые инженерные коммуникации для обеспечения полноценного функционирования бизнес-процессов. На прилегающей территории оборудуют парковочное пространство для сотрудников и клиентов фирмы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил тщательно следить за уборкой дорог Подмосковья в осенне-зимний период.