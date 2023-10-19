Производство аптечной косметики запустили в подмосковном Солнечногорске

Компания, специализирующаяся на производстве пищевых и косметических масел, запустила новую линию по производству аптечной косметики в Солнечногорске, сообщила глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.

Объем инвестиций в проект составил около двадцати пяти миллионов рублей. На эти средства было закуплено и установлено новое варочное и фасовочное оборудование. Также деньги пошли на модернизацию лаборатории и исследования.

Сейчас благодаря новым производственным линиям компания выпускает около тридцати тысяч единиц продукции в месяц, уточнила министр. В ближайшее время мощности увеличат до ста тысяч. Продукцию планируют поставлять не только в российские аптеки, но и в страны СНГ.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в КНР посетил завод автомобильной компании Changan и пригласил ее представителей в Московскую область.