Автостат: производство автомобилей снизилось почти на 3%
Фото: [Фото: istockphoto.com/nkeskin]
За девять месяцев 2025 года российские автозаводы выпустили 487 тыс. легковых автомобилей, что на 2,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В сентябре было произведено 66,5 тыс. легковых машин, что на 1,7% меньше, чем в сентябре прошлого года, сообщает «Автостат» со ссылкой на Росстат.
Производство грузовых автомобилей за тот же период составило 97,4 тыс. шт., что на 30,4% меньше, чем за девять месяцев 2024 года. В сентябре с конвейеров сошло 11,1 тыс. грузовиков, что на 41,4% меньше показателя сентября прошлого года.
По данным экспертов агентства, выпуск автомобилей в России снижается второй месяц подряд, демонстрируя негативную динамику как в сегменте легковых машин, так и в производстве грузовой техники.
