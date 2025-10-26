Производство автомобилей снизилось почти на 3%

За девять месяцев 2025 года российские автозаводы выпустили 487 тыс. легковых автомобилей, что на 2,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В сентябре было произведено 66,5 тыс. легковых машин, что на 1,7% меньше, чем в сентябре прошлого года, сообщает « Автостат » со ссылкой на Росстат.

Производство грузовых автомобилей за тот же период составило 97,4 тыс. шт., что на 30,4% меньше, чем за девять месяцев 2024 года. В сентябре с конвейеров сошло 11,1 тыс. грузовиков, что на 41,4% меньше показателя сентября прошлого года.

По данным экспертов агентства, выпуск автомобилей в России снижается второй месяц подряд, демонстрируя негативную динамику как в сегменте легковых машин, так и в производстве грузовой техники.

