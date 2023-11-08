Производство автомобильных багажников и аксессуаров планируют расширять в Подмосковье

Компания «Эталон Профиль» собирается возвести новый склад и цех по производству багажных систем и аксессуаров для автомобилей в подмосковном Домодедово. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Министерства имущественных отношений.

Отмечается, что реализация проекта поможет компании увеличить производственные мощности, расширить ассортимент продукции и географию продаж. Объем инвестиций составит порядка 40 миллионов рублей. На предприятии создадут 35 новых рабочих мест для жителей округа. Запуск производства запланирован на 2026 год.

Глава ведомства Наталья Адигамова подчеркнула, что спрос на багажную продукцию, согласно проведенному компанией анализу, сохраняется на высоком уровне, что дает дополнительные возможности для развития производства. Проектируемое одноэтажное здание склада и цеха займет площадь 1 тыс. кв. м.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в нашем регионе наблюдается заметный рост малого и среднего бизнеса.