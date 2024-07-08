Производство белковых концентратов для комбикормовой промышленности запустили в Подмосковье

Компания ООО «НПО «ИнформБио» запустила производство белковых концентратов для комбикормовой̆ промышленности на новом заводе в Коломенском городском округе. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Общий объем инвестиций в проект составит около двух миллиардов рублей. На первом этапе предприятие планирует выпускать в год не менее 6 тысяч тонн кормового белкового концентрата и более 1 тысячи тонн животного жира. В дальнейшем производственные мощности будут увеличены в несколько раз. На предприятии уже создали около 50 рабочих мест, в дальнейшем штат сотрудников планируется расширить до 200 человек.

Технологии НПО «ИнформБио» позволяют использовать малоценное и непригодное в кормовой промышленности сырье для выпуска широкого ассортимента инновационных кормовых добавок. Проект прошел положительную экспертизу и был одобрен фондом «Сколково».

Примечательно, что большая часть оборудования, включая измельчители, экструдеры и сушильные комплексы, были разработаны и изготовлены российскими производителями специально для НПО «ИнформБио». Содействие компании в подборе земельного участка для реализации инвестпроекта оказала Корпорация развития Московской области (КРМО).