Производство домов из клееного бруса откроют в подмосковном индустриальном парке

Компания «ЭКОТЕХСТРОЙ» инвестирует девяносто миллионов рублей в строительство производства экологичных домов из клееного бруса. Об этом рассказали в региональном Мининвесте.

Для реализации проекта компанией на территории индустриального парка «Котово» были приобретены два земельных участка. На первом, площадью 1,1 га появится производство и склад, а на втором площадью 0,2 га — офис продаж и шоурум. Отмечается, что ввести в эксплуатацию данный комплекс планируется в конце этого-начале следующего года. А его открытие позволит создать более сорока новых рабочих мест.

Компания «ЭКО-ТЕХ», в структуре которой работает ООО «ЭКОТЕХСТРОЙ», успешно функционирует на рынке строительства и отделки деревянных домов более 20 лет. Она специализируется на проектировании домов и бань, их строительстве, создании и подключении необходимых инженерных коммуникаций и отделке.

Ранее Денис Мантуров и Андрей Воробьев открыли новый завод компании «Меттойл» в Сергиевом Посаде.