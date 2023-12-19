Производство электрокаров из Дмитрова запустят в Египте
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Подмосковная компания «Конкордия» будет сотрудничать с крупным египетским девелопером GV investment в части производства электромобилей гольф-класса. Производство запустят возле Каира под руководством менеджмента дмитровского завода.
Как сообщает РИАМО, запуск запланирован на лето 2024 года. Планируется производить как минимум 700 электрокаров ежегодно, а в дальнейшем увеличить мощность до пяти тысяч единиц.
Производство запустят в пригороде Каира — на территории строящейся ОЭЗ Тарбул-сити.
«На первом этапе будем использовать российские комплектующие, но в последующем планируется локализация до 60% компонентов», - рассказал руководитель «Конкордии» Алексей Михеев.