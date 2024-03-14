Производство фармацевтических субстанций для импортозамещающих лекарств появится в Химках

Группа компаний «ХимРар»расширяет свои производственные мощности за счет строительства нового высокотехнологичного комплекса на земле за 1 рубль. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Отмечается, что для реализации импортозамещающего проекта компании «ХимРар» был предоставлен участок по региональной программе «Земля за 1 рубль» в городском округе Химки. Объем инвестиций в строительство и оснащение производственного комплекса составит около пятидесяти миллионов рублей.

Новое предприятие позволит компании иметь стратегическое преимущество и не зависеть от цепочек поставок и зарубежных производителей. А запустить комплекс в эксплуатацию планируется в IV квартале 2026 года.

Производство активных фармацевтических субстанций (АФС) будет расположено на территории Центра высоких технологий «ХимРар» в Химках, где на сегодняшний день уже работают научно-исследовательские подразделения, где осуществляется синтез малых молекул для поиска новых лекарств, доклинические исследования, а также располагается самая большая в мире коммерчески доступная коллекция химических соединений для фармацевтики (более 1,6 млн), SPF-виварий и два производственных комплекса – по выпуску активных фармсубстанций и готовых лекарственных форм.