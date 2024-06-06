Производство горно-шахтного оборудования запустят в подмосковном Солнечногорске

В Подмосковье запустят производство горно-шахтного оборудования. Соответствующее соглашение на полях ПМЭФ подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и основатель ООО «Гормаш Глобал» Алексей Каширский.

Производство расположится в Солнечногорске. Уже к 2027-му году там смогут выпускать свыше пятисот машин в год, в том числе шахтные самосвалы грузоподъемностью до пятидесяти тонн, погрузо-доставочные машины и буровые установки.

«Запуск производства горно-шахтного оборудования для подземных работ — еще один шаг к индустриальному и технологическому суверенитету нашей страны. <…> В планах поставлять продукцию <…> на Дальний Восток, Таймыр, Кольский полуостров и другие территории, где активно ведется добыча полезных ископаемых», — сказал Андрей Воробьев.

Общий объем инвестиций в проект составит сорок два миллиарда рублей, благодаря производству будет создано почти две тысячи новых рабочих мест.

Как добавил основатель «Гормаш Глобал» Алексей Каширский, компания уже получила два участка в Солнечногорске по льготной программе «Земля за 1 рубль».