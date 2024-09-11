Производство кисломолочной продукции выросло в Подмосковье
Фото: [Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО]
Объемы производства кисломолочной продукции увеличились в Подмосковье с января текущего года. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Так, за семь месяцев этого года в регионе произвели почти 270 тысяч тонн указанной продукции. Этот показатель на одиннадцать с половиной процентов превысил результат за аналогичный период прошлого года.
Подмосковные предприятия занимаются производством кефира, простокваши, йогурта, ряженки и множества других кисломолочных продуктов. Это не только крупные заводы, но и небольшие фермы.
Ведущие производители региона — предприятия, расположенные в Красногорске, Рузе, Дмитрове и Коломне.