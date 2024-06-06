Производство китайских промышленных роботов запустят в Подмосковье

В Подмосковье будут производить китайских промышленных роботов. Возможность реализации данного проекта обсудили губернатор Московской области Андрей Воробьев и гендиректор ООО «СМТ» Григорий Обуздин на полях ПМЭФ.

«Весь мир внедряет роботизацию, автоматизацию процессов, и нам важно, чтобы в России этот рынок также развивался. Мы привлекаем в Подмосковье китайские технологии, подписали инвестиционное соглашение с компанией CROBOTP о локализации производства промышленных роботов — это роботы- сварщики, манипуляторы, упаковщики», — рассказал Андрей Воробьев.

В настоящее время для инвестора подбирают подходящую площадку. Запустить первый из трех этапов производства планируется в 2025 году — будет создано две сборочные линии для выпуска шести моделей роботов. Благодаря этому появится 150 высокотехнологичных рабочих мест, инвестиции составят примерно 1,5 миллиарда рублей.

На втором этапе запуска производства сборку увеличат до двадцати моделей и построят отдельный цех, на третьем этапе — локализуют компонентную базу и системы управления.

Как отметил Григорий Обуздин, Московская область — идеальное место для запуска производства. В регионе развита инфраструктура, а бизнесу предоставляются привлекательные условия и различные меры поддержки.