Производство косметики для кошек и собак запустят в Подмосковье

Производство уходовой косметики для кошек и собак запустят в Подмосковье, сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Выпуском займется компания «Виэнти Продакшн Групп». Производство появится на территории индустриального парка «Есипово» в Солнечногорске.

Как рассказали в компании, вся продукция на 96% состоит из натуральных компонентов. Сейчас проводятся последние тестирования составов. Выпуск первой партии шампуней запланирован на конец третьего квартала текущего года.

В планах компании — выпускать косметику как для домашнего, так и для профессионального использования.