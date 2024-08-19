Производство лакокрасочных и огнезащитных материалов появится в Подмосковье

Производитель лакокрасочных и огнезащитных материалов «ПК „ЕВРАТОН“ присоединился к региональной программе „Земля за 1 рубль“. Компания построит в подмосковном Воскресенске на льготных условиях завод полного цикла по выпуску лакокрасочной продукции разных видов. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Объем инвестиций в строительство производственного комплекса составит чуть менее пятидесяти миллионов рублей. Запуск производства намечен на 2027 год. На предприятии создадут около 20 рабочих мест. Ежегодно планируется выпускать от 1 200 до 2 400 тонн лакокрасочной продукции.