Производство макаронных изделий увеличилось в Подмосковье более чем на 60 процентов

За последние пять лет выпуск макаронных и аналогичных мучных изделий в Подмосковье увеличился почти на шестьдесят процентов. Об этом сообщили в региональном Министерстве инвестиций, промышленности и науки.

Так, по итогам прошлого года в регионе было произведено свыше трехсот шестнадцати тысяч тонн макаронных изделий. Это на сто пятнадцать тысяч тонн больше, чем в 2018 году. Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что столь существенного роста удалось добиться за счет инвестиционной активности.

Пищевая сфера по сей день остается одной из самых привлекательных для инвесторов. Только по линии импортозамещения в Московской области заявлено порядка тридцати инвестиционных проектов в пищевой отрасли.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что инвестиции в основной капитал Подмосковья составили свыше 556,3 миллиарда рублей за первые шесть месяцев этого года.