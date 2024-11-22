Производство натуральных растительных масел расширяется в Подмосковье

Производство натуральных растительных масел расширяется в регионе, сообщает портал Regions . Депутаты регионального парламента Сергей Маликов и Игорь Исаев провели соответствующее рабочее совещание.

Мероприятие состоялось на базе ООО «ТД ЭкоРегион», где производят продукцию под брендами «Радость труда», «Зеленая гора» и «Сердце Алтая».

По словам Маликова, один из трендов сегодня — экопродукты. В связи с этим в области начали производить больше натуральных масел.