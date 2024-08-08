Производство навесного оборудования для транспорта появится в Сергиевом Посаде

В администрации Сергиево-Посадского городского округа глава Дмитрий Акулов и коммерческий директор ООО «Платекс-Про» Алексей Лындин подписали договор аренды земельного участка за один рубль, где компания займется производством навесного оборудования для широкого спектра транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Ожидается, что с запуском производства на территории округа появится более двадцати новых вакансий. При этом планируемый объем инвестиций в экономику Сергиево-Посадского округа составит порядка ста пятидесяти миллионов рублей.

«Наш округ является одним из лидеров реализации программы «Земля за 1 рубль». Всего было подписано 15 таких договоров, некоторые компании уже приступили к строительству цехов», — отметил Дмитрий Акулов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что Подмосковье будет оказывать необходимую помощь жителям Курской области на фоне обострившейся обстановкой в приграничных с Украиной районах.