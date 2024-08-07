Губернатор Воробьев: Подмосковье окажет помощь жителям Курской области
Фото: [Пресс-служба губернатора МО]
Подмосковье будет оказывать необходимую помощь жителям Курской области на фоне обострившейся обстановкой в приграничных с Украиной районах, в регионе, в том числе, готовы принять у себя детей местных жителей. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Непростая ситуация сейчас в Курской области, и мы, конечно, не можем быть равнодушными. Окажем помощь и позаботимся обо всех, кому это необходимо. У нас есть загородные оздоровительные лагеря, где мы готовы разместить ребят. Обеспечим проживанием в комфортных условиях, пятиразовым питанием. Они смогут находиться в Подмосковье, сколько им будет нужно», — сказал губернатор.
По его словам, в регионе организовали более 400 мест в пунктах временного размещения, в том числе, детские лагеря «Звонкие голоса» и «Горизонт» в Клину, «Мечта» в Подольске, «Родник» в Пушкино. Для перевозки детей выделят 15 автобусов, для сопровождения будут назначены сотрудники социальной службы, добавил Воробьев. Министерство здравоохранения Московской области также формирует бригаду сопровождающих фельдшеров.
Ранее Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.