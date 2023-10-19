Производство новых растворов для контактных линз запустили в подмосковной Дубне

Компания «Окей Вижен Технологии», являющаяся резидентом особой экономической зоны «Дубна», начала производство первых партий отечественных растворов по уходу за жесткими контактными линзами. Об этом сообщили в региональном Мининвесте.

Отмечается, что уже через год, когда компания запустит свой новый завод, расширив производственные мощности, здесь будут ежемесячно выпускать порядка двухсот тысяч единиц такой продукции. На рынок продукция, уже получившая регистрационное удостоверение Росздравнадзора, поступит в начале следующего года.

Раствор отвечает всем российским и международным стандартам качества, что подтверждают многочисленные лабораторные и клинические независимые исследования, а также полученное разрешительное удостоверение.

Ранее сегодня губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что он вместе с командой приехал в Китай, где запланировано много деловых встреч с будущими и текущими партнерами.