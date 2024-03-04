Производство по восстановлению двигателей внутреннего сгорания запустят в Подмосковье

Компания «Механика», специализирующаяся на промышленном восстановлении деталей двигателей внутреннего сгорания, запустит производство на территории подмосковной Лобни. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Ожидается, что на новом авторемонтном заводе компания сможет восстанавливать двигатели не только легковых автомобилей, но и крупногабаритной строительной, специальной и сельскохозяйственной техники. Предприятие будет запущено уже в этом году при содействии Корпорации развития Московской области (КРМО).

Объем инвестиций в реализацию проекта составит более четырехсот миллионов рублей. На первом этапе на заводе будет создано около 50 рабочих мест, в дальнейшем штат будут увеличен в два раза. Сейчас на площадке завершается ремонт и идет подготовка к монтажу оборудования. Запустить в эксплуатацию первый производственный участок инвестор рассчитывает уже в июне этого года.

На предприятии в Лобне будет запущено восемь производственных участков: заготовительный, шлифовальный, горизонтальной и вертикальной расточки, хонинговальный, карданный, моечный и испытательный. Особое место будет отведено участку станков с ЧПУ и опытному производству.