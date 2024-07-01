Производство полуфабрикатов планирую построить в Серебряных Прудах

Проект комплекса по производству полуфабрикатов и готовых блюд в городском округе Серебряные Пруды при сопровождении Центра содействия строительству Московской области получил все необходимые согласования и разрешение на строительство. Об этом рассказали в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Инвестор — компания «РУЗКОМ» к июлю 2027 года планирует построить предприятие площадью более 30 тысяч квадратных метров. Помимо производственного цеха с административно-бытовой частью, на площадке в муниципалитете возведут котельную, насосную станцию, пробурят две скважины и локальные очистные сооружения.

Ожидается, что здесь будут выпускать 70 тонн продукции в сутки, в том числе: пельмени, вареники, блины, котлеты, чебуреки, сырники, лазанью, первые и вторые блюда, холодец, пончики, пиццу. Мощности цеха позволяют в перспективе увеличить объемы производства до 84 тонн готовой продукции в сутки, реализовывать которую будут через торговые сети.

После ввода в эксплуатацию на новом пищевом производстве будет создано более 790 новых рабочих мест для жителей Серебряных Прудов и близлежащих населенных пунктов.