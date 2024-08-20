Производство противоопухолевых препаратов запустят в подмосковной Дубне

Компания «Алсигма» стала новым резидентом особой экономической зоны «Дубна» и планирует заняться разработкой и выпуском лекарственных средств. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Ожидается, что инвестиции в данный проект составят чуть менее восьмисот миллионов рублей. А непосредственно реализация проекта позволит создать в муниципалитете пятьдесят пять рабочих мест.

«Алсигма» займется разработкой дженериков — лекарственных препаратов, которые содержат то же действующее вещество, что и оригинальные препараты. Реализация проекта позволит наладить производство востребованных в России препаратов, что позволит избежать перебоев с поставками импортных лекарственных средств.

Так, запуск первой очереди запланирован на 2027 год, полная реализация проекта — на 2029 год.

Ранее губернатор Андрей Воробьев в рамках совещания с членами правительства Московской области, руководителями энергосетевых компаний и главами муниципалитетов отметил важность модернизации и трансформации электроснабжения.